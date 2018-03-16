В России пройдет «день тишины» перед выборами

Агитация 17 марта будет под запретом.

Нельзя призывать голосовать за любого кандидата из списка или же против него, распространять информацию в СМИ, раздавать листовки и брошюры.

«Суббота — это день тишины, когда никакая агитация ни в одной форме недопустима, за исключением одного вида — то, что было размещено на стационарных объектах. Плакаты большого и малого формата могут сохраняться и в день голосования. Главное, чтобы они не находились вблизи избирательных участков ближе чем на 50 м», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

За нарушение закона об агитации придется заплатить штраф. Для обычных граждан — до 1,5 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.

Наблюдать за законностью процесса во время голосования 18 марта будут общественники и активисты. Специалисты краевой и центральной избирательных комиссий, а также региональной общественной палаты будут принимать информацию о любых спорных, провокационных и конфликтных ситуациях. Для этого открыты горячие линии. Пока они работают до 18:00, а в день голосования будут активны круглосуточно.

У россиян, которые планируют сделать выбор вдали от дома, еще есть время, чтобы оформить соответствующее разрешение. Заявление нужно подать лично в избирательную комиссию по месту прописки до 14:00 17 марта.

Выполнить гражданский долг смогут также малобильные граждане и инвалиды. К ним придут на дом с опечатанной урной. Однако предупредить избирком нужно до 14:00 18 марта по телефону или попросить об этом знакомых.

Всего на Кубани 18 марта будут работать почти 2 тыс. 800 участков с 8:00 до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта. На официальном сайте Центризбиркома России есть раздел «Найди свой избирательный участок», где можно узнать номер и адрес своего избирательного участка. Достаточно указать свой домашний адрес, и в специальном окне появится местонахождение ближайшего избирательного участка.

На Кубани к выборам президента подготовят 3 тыс. общественных наблюдателей. В Краснодарском крае открыли 61 пункт приема заявлений для голосования не по месту прописки.

Горячая линия Центральной избирательной комиссии России: 8 (800) 707-20-18

Горячая линия избирательной комиссии Краснодарского края: 8 (861) 262-08-93

Горячая линия Общественной палаты Краснодарского края: 8 (861) 259-01-91

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