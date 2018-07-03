В России пройдет конкурс молодых авторов-исполнителей к 80-летию со дня рождения Высоцкого

О приеме заявок объявил Благотворительный фонд Владимира Высоцкого. Принять участие могут музыканты в возрасте от 18 до 35 лет.

«Накануне отцовского юбилея в Музей Высоцкого приехал президент Владимир Путин, мы водили его по экспозиции. И в разговоре вдруг возникла идея, что когда-то Высоцкий на волне «магнитофонной революции» стал невероятно популярен. И, может быть, имеет смысл для молодых людей — Высоцкий написал первую песню в 23 года — сделать какой-то такой фестиваль вне жанров, вне ограничений для авторов, которые пишут на русском языке», — рассказал глава фонда, председатель жюри конкурса Никита Высоцкий.

Участники должны отправить свои композиции до 20 июля через форму на официальном сайте конкурса vfest.ru.

Профессиональное жюри выберет 160 авторов и пригласит их на отборочные концерты с 22 по 25 июля. Они пройдут в городах восьми федеральных округов России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Лишь 50 из них выступят на сцене «Высоцкий» фестиваля «Нашествие-2018», где и определится десятка финалистов. Финал пройдет в формате гала-концерта в Москве в ноябре. Зрительское голосование определит трех победителей.

«Мы не бросим этих ребят из топ-10: весь следующий год с ними будет работать «Наше Радио», Фонд Высоцкого будет по возможности их продюсировать», — отметил Никита Высоцкий.

Все финалисты получат подарочный сертификат на запись в одной из столичных студий, сообщает «ТАСС».

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