В России пройдут заключительные матчи группового этапа ЧМ по футболу

28 июня в 11:23

Решающие встречи состоятся 28 июня в квартетах H и G.

В Волгограде в 17:00 сыграют Япония и Польша. Представители Азии имеют очень хорошие шансы попасть в 1/8 финала, а европейцы уже точно заканчивают свое выступление на мундиале.

Также в 17:00 в Самаре начнется матч Сенегал — Колумбия. Ни те, ни другие пока место в плей-офф не получили и будут биться за него. Африканцам достаточно ничьей, а вот латиноамериканцам необходима только победа.

Встречи группы H начнутся в 21:00. На «Саранск-арене» сойдутся Панама и Тунис. Оба коллектива после игры покинут Россию, но также оба хотят одержать первую победу на чемпионате мира.

В другом матче этой группы в Калининграде сразятся Англия и Бельгия. Пока у них по шесть очков, и это будет встреча за первое место в квартете.

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