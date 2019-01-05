О завершении испытаний сообщили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения.

Испытания пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года. Оружие проверяли на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Отдельно исследовались баллистические характеристики. Результаты всех исследований находятся на рассмотрении государственной комиссии, сообщили в ведомстве.

«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию», — отметили в ЦНИИТОЧМАШ.

Планируется, что новый пистолет под патрон 9×21 заменит в российской армии пистолет Макарова (ПМ), сообщает РИА «Новости».

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