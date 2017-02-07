В России прошло спецгашение марок с талисманом ЧМ-2018

В почтовых отделениях, расположенных вблизи площадок чемпионата мира по футболу 2018 года, 7 февраля прошло спецгашение марок с изображением талисмана турнира, волка Забиваки.

Специалисты говорят, что все символические марки, конверты и сувенирные наборы в будущем будут иметь большую ценность для коллекционеров. Тираж ограниченный.

«Завтра штемпель аннулируется, его уже ни один человек нигде не сможет найти. Вся ценность сегодняшнего дня в том, что это спецгашение проходит по всей России, и все. В 20:00 все закрывается, и этот штемпель увозится в Краснодар, уничтожается», — пояснил и. о. председателя клуба филателистов Сочи Игорь Мамаладзе.

Россия впервые за свою историю будет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. В Краснодарском крае игры пройдут в Сочи на стадионе «Фишт», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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