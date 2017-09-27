В России проведут проверку качества водки

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В конце года будет проведена работа по алкогольной продукции, в частности по водке», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, проверки какой продукции будут проведены в ближайшие месяцы.

По его словам, проверки проводятся по предложениям потребителей. В числе ближайших — молочная и кисломолочная продукция.

Мантуров также прокомментировал недавно завершившееся исследование хлеба в Центральном федеральном округе, заявил, что оно показало «абсолютную безопасность продукции».

Роскачество занимается независимыми исследованиями качества продукции, представленной на полках магазинов страны, и выдает лучшим отечественным товарам российский знак качества, сообщает «Интерфакс».

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