В России работу Фонда содействия реформированию ЖКХ продлили до 2019 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2019 года работы Фонда содействия реформированию ЖКХ. Изначально его работа должна была завершиться 1 января 2018 года.

Документ размещен 30 октября на официальном портале правовой информации.

Как ранее пояснила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, «законодательное продление сроков полномочий Фонда позитивно скажется в первую очередь на выполнении программ по расселению граждан из аварийного жилья в регионах».

С помощью Фонда создана система учета аварийного жилья, ведется регулярный мониторинг реализации региональных программ переселения граждан, отлеживается качество их исполнения.

Закон был принят Госдумой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября, пишет ТАСС.

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