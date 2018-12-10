В России расширили список жизненно важных лекарств

10 декабря в 15:46

В него включили 36 препаратов.

«Хочу сообщить о том, что я подписал решение о расширении списка жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов до 735 позиций», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в список входили 699 наименований.

По словам Медведева, в перечень включат как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Соответственно, в список лекарств для отдельных категорий граждан вошли еще 30 наименований, при этом одно лекарство вошло в перечень дорогостоящих.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, постановление утверждает не только перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов на 2019 год, но и еще три перечня: лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения больных высокозатратными нозологиями, лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебной комиссии, и минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, сообщает «Интерфакс».

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