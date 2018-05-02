В России разработали ДНК-вакцину от герпеса

Ученые рассчитывают, что всеобщая профилактическая вакцинация поможет в будущем искоренить этот вирус, хотя сейчас им поражено подавляющее большинство населения.

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России сообщили: не исключено, что с помощью инновационного отечественного препарата удастся не только снизить тяжесть рецидивов, но и полностью излечить человека от герпеса.

ДНК-вакцина от герпеса, разрабатываемая Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом особо чистых биопрепаратов ФМБА России, намного безопаснее существующих, которые содержат ослабленный вирус или его инактивированные компоненты.

Новая вакцина — продукт генной инженерии — обеспечивает высокий уровень биобезопасности, потому что содержит только гены фрагментов белков. Наличие в вакцине фрагментов, специфичных для разных типов вируса, защищает человека почти от всех разновидностей этой болезни.

Вакцину можно применять и для взрослых, и для детей.

«Многие даже не подозревают, что они носители вируса. Но это опасная болезнь. При определенных условиях наличие герпеса у человека может привести к отказу иммунитета. Непрерывно рецидивирующая форма течения, с клиническими проявлениями от шести раз в год, встречается у 60% инфицированных и приводит к вторичному иммунодефициту, а это уже риск тяжелых бактериальных инфекций и даже развития онкологии. Универсальная ДНК-вакцина против вируса — это прорыв в лечении заболевания», — цитируют «Известия» руководителя ФМБА России Владимира Уйбу.

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