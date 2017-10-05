В России разработали национальный стандарт для электронных учебников

ГОСТ вступит в силу 1 сентября 2018 года.

По новому стандарту виртуальные учебники должны быть интерактивными: содержать гиперссылки, заметки и онлайн-тесты. Также электронные издания необходимо сделать доступными людям с ограниченными возможностями, то есть в онлайн-версии должны меняться размер шрифта, яркость, озвучиваться текст. Кроме того, в учебниках должна быть предусмотрена возможность добавления закладок, заметок и выделения текста.

По словам экспертов, сегодня к российским электронным учебникам подробных технических требований нет.

С 2015 года, согласно поправке к закону «Об образовании», все учебники с 1 по 11 класс должны иметь электронную версию. Она должна постранично соответствовать своему бумажному аналогу, включая иллюстрации. Формат книги должен поддерживаться минимум на трех операционных системах (две из них — для смартфонов и планшетов), пишут «Известия».

Вернуться на ленту

Источник