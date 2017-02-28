В России разработают более 150 госстандартов с повышенными требованиями

28 февраля в 13:53

В России разработают более 150 опережающих государственных стандартов с пометкой ГОСТ Р «Российская система качества».

Они предусматривают повышенные требования к продуктам питания и товарам. Государство тем самым задает дополнительные улучшенные потребительские свойства.

Стандарты разрабатывает специальный комитет с участием ассоциаций производителей продукции, ученых, экспертов по качеству. Тестированием занимается Роскачество.

«Почти 70% товаров при лабораторных испытаниях либо не отвечают обещанным на этикетках ГОСТам, либо не сообщают информации о себе. Показательный пример — товары легкой промышленности. В их составе производители заявляют 80% натуральных материалов, однако вместо этого специалисты видят 80% синтетики. Фальсификация рыбы достигает 25%. На упаковке указывается «филе трески», а на самом деле его подменяют на дешевые минтай или пикшу», — рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

На данный момент из более чем 1,5 тыс. протестированных товаров «Знак качества» присвоили 78-ми. Они уже продаются в магазинах, сообщает «Российская газета».

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