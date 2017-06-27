В России разработают документ для лиц без гражданства

Предполагается, что в новый документ, который будет напоминать паспорт, запишут основные данные о владельце, укажут адрес фактического проживания и вклеят фотографию.

По словам председателя комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгения Боброва, документ будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание.

«Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются. Сейчас, если лицо без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка. А если такое разрешение он получить не может, то никакого документа взамен просроченного или вообще отсутствующего паспорта не выдается», — отметил Бобров.

Председатель Федерации мигрантов России Вадим Кожинов добавил, что если людям, у которых нет вообще никаких документов, предложат прийти сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и получить легитимный документ, он поддержит эту инициативу.

По закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» лицами без гражданства считаются люди, не являющиеся гражданами России и не имеющие «доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства», пишут «Известия».

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