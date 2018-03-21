В России разрешат отплачивать коммунальные услуги без посредников

Законопроект прошел второе, основное, чтение в Госдуме.

Эту тему затрагивал во время большой пресс-конференции в конце 2017 года президент России Владимир Путин. Глава государства высказал мнение, что необходимо «отрезать» управляющие компании (УК) от «денежного потока», так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями.

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, объяснила, что проблема заключается в том, что «ресурсник всегда хочет получить 100% — даже если услуги предоставлены не в полном объеме или некачественно. Как следствие, у добросовестных УК накапливаются долги. В результате у «управдомов» есть два пути — либо банкротиться, либо экономить на жильцах. Выбирая второй путь, УК «не предоставляет качественные, в нужном объеме жилищные услуги».

Законопроект исправит ситуацию. Собственники жилья на общем собрании смогут принять решение по переходу на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими компаниями и исключить из цепочки посредника. Решение может быть принято, если у управляющих организаций накопилась задолженность более чем за два месяца, пишет «Российская газета».

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