В России разрешат платить налоги за других людей

В России 30 декабря вступит в силу поправка в Налоговый кодекс, которая позволит платить налоги за других людей.

«Три года мы этого добивались», — поделился глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Ранее граждане жаловались на незачисление платежей при уплате налогов за близких родственников. Теперь любое лицо может уплатить налог за любого налогоплательщика. А по реквизитам платежного поручения установить, кто и за кого платил.

Мишустин сообщил и о другом нововведении. С 9 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на налоговый учет в любом налоговом органе страны для получения. Место регистрации значения не имеет, пишет «Российская газета».

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