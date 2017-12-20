В России разрешили использовать государственный герб в быту

Закон о расширении использования изображения герба РФ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, государственный герб теперь будет можно использовать в быту, в том числе на одежде и сувенирной продукции, на массовых публичных мероприятиях, спортивных соревнованиях, съездах общественных объединений. Закон предоставляет право гражданам, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям и организациям широко использовать герб, его изображение при условии, что это не будет надругательством над госсимволикой.

Ранее использование изображения герба РФ возможно было только в случаях, специально оговоренных законодательством и предусматривающих лишь официальное применение.

При этом изображение герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой федеральных органов государственной власти, сообщает ТАСС.

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