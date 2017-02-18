В России разрешили признавать действительными документы жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим в донецкой и Луганской областях.

Эта мера будет действовать до политического урегулирования ситуации на Донбассе. Действительными признаются паспорта, дипломы об образовании и квалификации, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, регистрации машин, регистрационные знаки автомобилей.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской областях, могут осуществлять въезд и выезд на территорию РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте администрации президента России.

Источник