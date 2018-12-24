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Лицензии на вещание продлят до 19 августа 2020 года. Такое решение 24 декабря приняла Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и продлится полгода, последний этап начнется в июне 2019 года. В связи с неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности, Национальной ассоциации телерадиовещателей, срок для региональных каналов будет продлен. 

«Проект решения подготовлен во исполнение поручения правительства 15 ноября. Он предполагает, что до принятия решения о вещании региональных каналов в цифровом эфире — будет это третий мультиплекс или каким-то иным образом будет решен вопрос — предоставить им возможность продолжить аналоговое вещание», — сказал во время заседания ГКРЧ заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Трубицын.

По его словам, никакого перераспределения высвобождаемых аналоговых частот после отключения аналоговых каналов первого и второго мультиплекса не предполагается, то есть ситуация существенно не повлияет на цифровой дивиденд.

Геннадий Трубицын отметил, что продление определено только до 2020 года в связи с тем, что зачастую телеканалам «незачем продолжать аналог, если они, допустим, есть в крупных городах в сетях кабельного ТВ, где охват кабеля 90% и более».

Также он добавил, что это не окончательная дата. Есть предположение, что к 2020 году все вопросы будут решены, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря рассказал о работе по переходу ТВ на цифровое вещание.

Для просмотра программ с 1 января 2019 года потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

Правительство России утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года. Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что региональные телеканалы могут получить «окна» для вещания на ОТР.

В июне 2019 года Кубань перейдет на цифровое телевещание. Краснодарский край определили в третью волну отключения. Отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

В России начали дорожать цифровые телевизионные приставки. 

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