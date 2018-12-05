В России регионы лишат возможности повышать стоимость услуг ЖКХ

ФАС готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ.

Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Кабмин рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Документ позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.

Правительство в последние годы проводило жесткую политику ограничения роста тарифов. Так, их повышение контролировали по системе «инфляция минус». Это привело к тому, что в сопоставимых ценах они не росли, а уменьшались. Но в то же время из-за законодательных ошибок в отдельных регионах тарифы повышали на большие значения. Были эпизоды, рассказал глава ФАС, когда рост составлял 76%. Только за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда законодательные органы на местах повышали тарифы выше уровня инфляции и делали это законно.

Разработанные законопроекты призваны лишить местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов, установленный федеральным центром. Документы прошли согласование на уровне вице-премьеров и получили положительное заключение главного правового управления администрации президента РФ.

Премьер-министр инициативу поддержал и отметил, что со всеми случаями экстремального роста тарифов нужно разбираться.

«Давайте законопроект такой подготовим, внесем. Нужно, конечно, смотреть, как он будет применяться, следить за его исполнением. Но если это позволит выстроить более эффективную систему, более понятную, открытую, прозрачную и следить за тем, что происходит с тарифами — будет хорошо», — цитируют Дмитрия Медведева «Известия».

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