В России рекордное число женщин пожелало стать президентом

На участие в выборах 2018 года зарегистрировано два кандидата женского пола, еще 13 собирают подписи.

Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По ее словам, предстоящие выборы можно вообще назвать рекордными по количеству как-то заявивших о себе претендентов.

«И по количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины», — отметила Гришина.

По мнению секретаря Центризбиркома, количество женщин, решивших побороться за пост президента в 2018 году, объясняется мировой тенденцией, сообщает RT.

Вернуться на ленту

Источник