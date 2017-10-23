В России решили ввести штрафы за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

Минспорт подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документу, заниматься продажей, перепродажей и обменом билетов можно только при наличии договора с ФИФА. За нарушение запрета на перепродажу билетов предлагается ввести административный штраф для юрлиц от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо приостанавливать их деятельность до 90 суток. Граждан планируют штрафовать на сумму, превышающую стоимость билета в 20-25 раз, но не менее чем на 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей. За реализацию фальшивых билетов гражданам придется выплатить 50-70 тыс. рублей, должностным лицам — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, а компаниям — от 1 млн до 1,5 млн рублей или приостановить деятельность на три месяца.

Составлением протоколов о нарушениях займутся полицейские, а суды будут обязаны выносить решения в течение десяти дней.

Документ согласован с Минфином, Минэкономразвития, государственно-правовым управлением администрации президента РФ, МВД и АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Законопроект вынесен на обсуждение правительственной комиссии, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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