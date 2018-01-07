В России рождественские богослужения посетили 2,5 млн человек

Безопасность празднования Рождества обеспечивали 50 тыс. сотрудников полиции.

В храмах России прошли около 11 тыс. рождественских богослужений, нарушений правопорядка не зарегистрировали.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.

По ее данным, охрану общественного порядка осуществляли более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 4 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тыс. работников частных охранных организаций, 10 тыс. членов народных дружин и более 5,4 тыс. представителей казачества, сообщает ТАСС.

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