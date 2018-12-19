В России с 1 июня 2019 года отменят национальный роуминг

Госдума 19 декабря приняла в окончательном чтении закон об отмене роуминга для сотовой связи на территории РФ.

Теперь по закону оператор подвижной радиотелефонной связи не имеет права увеличивать плату за телефонные разговоры абонентам при поездках по России. При этом уточняется, что тарифы на международный роуминг продолжают действовать у всех операторов.

«Ликвидация для абонентов «границ» между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов», — цитирует инициатора законопроекта депутата Госдумы Сергея Миронова «Интерфакс»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», закон был внесен на рассмотрение еще в 2017 году. Отказаться от роуминга планировали к маю 2018 года, но Госдума приняла закон в первом чтении только в июле. Летом крупнейшие операторы связи уже приступили к отмене всероссийского роуминга.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.

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