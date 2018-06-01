В России с 1 июня будут маркировать обувь перед продажей

Правительство РФ приняло решение о проведении эксперимента по маркировке обувных товаров средствами идентификации.

Цели эксперимента — апробация механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных товаров, повышение собираемости таможенных и налоговых платежей. При этом продукция без маркировки должна считаться незаконной.

Кабмин 3 мая утвердил маркировку ряда товаров с 1 июля 2019 года. В списке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье, фотокамеры и обувные товары, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 июня в России стартовал проект по маркировке продуктов цветами светофора.

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