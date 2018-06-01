В России с 1 июня стали недействительными сберкнижки на предъявителя

01 июня в 10:38
Депутаты утвердили закон в качестве одной из мер борьбы с отмыванием преступных доходов.
Закон об исключении из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя вступил в силу. Теперь сберкнижки и сберегательные сертификаты могут быть только именными
Держателями сберсертификатов могут быть только физические лица и индивидуальные предприниматели, при этом сберсертификаты включаются в систему обязательного страхования вкладов. Депозитные сертификаты могут держать только юридические лица, и такие сертификаты не застрахованы.
На практике известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец продавал сберегательный сертификат на предъявителя, а затем заявлял о его утрате и через суд добивался признания документа недействительным.
В сопроводительных документах к закону говорится, что выданные до вступления закона в силу сертификаты действуют до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались, сообщает ТАСС.
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