В России с 1 июня стали недействительными сберкнижки на предъявителя

01 июня в 10:38

Депутаты утвердили закон в качестве одной из мер борьбы с отмыванием преступных доходов.

Закон об исключении из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя вступил в силу. Теперь сберкнижки и сберегательные сертификаты могут быть только именными

Держателями сберсертификатов могут быть только физические лица и индивидуальные предприниматели, при этом сберсертификаты включаются в систему обязательного страхования вкладов. Депозитные сертификаты могут держать только юридические лица, и такие сертификаты не застрахованы.

На практике известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец продавал сберегательный сертификат на предъявителя, а затем заявлял о его утрате и через суд добивался признания документа недействительным.

В сопроводительных документах к закону говорится, что выданные до вступления закона в силу сертификаты действуют до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник