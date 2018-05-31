В России с 1 июня ужесточат контроль за продажей сим-карт

Компании, приобретающие сим-карты для своих сотрудников, будут обязаны передавать сотовым операторам данные пользователей. Операторы, в свою очередь, должны будут проверять достоверность сведений.

Оплату услуг для корпоративных абонентов предписано осуществлять только в форме безналичных расчетов со счета юрлица или индивидуального предпринимателя. Граждане, пользующиеся такими сим-картами, не смогут заплатить за связь до тех пор, пока оператору не будут предоставлены их персональные данные.

Соответствующий закон разработала группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Необходимо добиться, чтобы не было анонимных сим-карт, с которых, как правило, и совершаются правонарушения и преступления», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, способов и механизмов для этого много.

«Этот закон — первый шаг. Это наш вклад в борьбу с преступностью и терроризмом», — отметила она.

Предполагается, что проверить данные абонента операторы смогут по паспорту, через квалифицированную электронную подпись и государственные информационные базы данных, к которым им будет предоставлен доступ. В частности, речь идет о единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и едином портале госуслуг. Если достоверность сведений об абоненте подтвердить не удастся, оператор связи будет приостанавливать оказание услуг, пишет «Парламентская газета».

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