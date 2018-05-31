В России с 1 июня вырастет вдвое выплата по европротоколу ОСАГО

С 1 июня лимит выплаты по ОСАГО при оформлении аварии без участия сотрудников ГИБДД увеличится во всех регионах РФ с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее зафиксировать аварию без сотрудника ГИБДД можно было, если последствия оценивались максимум в 50 тыс. рублей.

Об этом говорится в Федеральном законе от 29 декабря 2017 года N 448-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»».

Второе важное нововведение: европротокол можно оформить без согласия участников о том, кто виноват в ДТП. Раньше согласие было обязательным условием. Теперь водителям нужно зафиксировать данные о ДТП — место аварии и само столкновение — при помощи видеорегистратора с ГЛОНАСС или мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов ОСАГО, сфотографировать авто, их повреждения, место ДТП.

Если у участников аварии есть разногласия, но нет технической возможности зафиксировать данные о ДТП, то аварию должны фиксировать сотрудники ГИБДД. В случае разногласий участники все равно обязаны заполнять бланк извещения о ДТП, указав там свои точки зрения. С 1 июня страховые компании готовы выдавать новые формы бланка извещения.

Остальные условия европротокола остаются прежними: два участника ДТП, нет пострадавших, не причинен вред иному имуществу, кроме их автомобилей. В остальных случаях аварию должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

По данным ЦБ РФ, 30% аварий оформляется в упрощенном порядке. В 2017 году общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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