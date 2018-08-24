В России с 1 января 2019 года полностью перейдут с аналогового на цифровое телевещание

Для просмотра программ потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике.

Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира. Изменения не коснутся обладателей спутникового и кабельного ТВ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получат набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с ранее предлагаемым только в платных пакетах услуг. Кроме того, цифровой сигнал защищен от помех, что обеспечивает хороший звук телеканалов.

С переходом на цифровые технологии эфирные телеканалы останутся бесплатными. По всем возникающим вопросам рекомендуется обращаться в федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8 (800) 220-20-02.

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