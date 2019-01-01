В Министерстве труда РФ сообщили, что МРОТ поднимется до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года.

Ежегодно размер минимальной оплаты труда (МРОТ) устанавливается сумме, равной полному прожиточному минимум трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года.

Изменение коснулось не менее 3,7 млн работников, причем около 2,2 млн из них работают в государственных и муниципальных учреждениях.

За 2018 год размер МРОТ повышался дважды: 1 января он был увеличен до 9 тыс. 489 рублей, а 1 мая — до 11 тыс. 163 рублей. Всего минимальный размер оплаты труда увеличился более чем на 43%, пишут «Известия».

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