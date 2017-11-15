В России с 15 ноября исчезнут «легкие» сигареты и изменится вид пачек

В силу вступили новые правила производства пачек сигарет.

Согласно новым правилам, изображения на упаковках будут наноситься сверху на обеих сторонах упаковки. Изображения должны занимать не менее 50% от площади пачки.

Также на пачках нельзя будет размещать надписи «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие, чтобы у потребителя не возникало впечатления о низком вреде таких табачных изделий. Кроме этого запрещено помещать в пачки рекламные вкладыши и наносить картинки или надписи, которые вызывают ассоциации с продуктами питания. Исключение сделано только для ментола.

По оценкам Минздрава, в РФ ежегодно вызванные курением болезни уносят жизни примерно 400 тыс. человек, сообщает РБК.

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