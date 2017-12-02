В России с 4 декабря приставы начнут массовые обходы должников

Приставы-исполнители планируют провести массовые обходы должников по зарплате и алиментам в преддверии новогодних праздников.

Общероссийский рейд пройдет в рамках акции «В Новый год — без долгов».

«Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате — самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы. Будут проводиться проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, активизируется работа по розыску должников и их имущества», — сообщили в ФССП.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено осуществлению ограничения должников «в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны», пишет «Коммерсантъ».

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