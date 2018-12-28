Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон, увеличивший с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей сумму задолженности, которую взыскатель может требовать с должника через его работодателя без исполнительного производства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесли в ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Чтобы принудительно вернуть долг, не превышающий указанную в законе сумму, взыскатель может направлять исполнительный документ «в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи» для удержания суммы долга, минуя службу судебных приставов, сообщает РИА «Новости».

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