В России с начала года предотвратили 12 терактов

Всего в первом полугодии было зарегистрировано 13 террористических актов, 12 из которых были предотвращены на стадии приготовления.

Об этом 27 июля сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, в первом полугодии число преступлений террористического характера снизилось на 14%. При этом число выявляемых случаев содействия террористам и вербовки в террористические организации возросло на 60%.

Возросло количество выявленных случаев организации деятельности террористических группировок и участия в них, а также случаев публичных призывов к терроризму, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Санкт-Петербурге в метро 3 апреля произошел теракт. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Погибли 15 человек и смертник, более 50 пострадали.

В СК РФ 4 апреля назвали имя смертника, устроившего теракт. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Сотрудники ФСБ 17 апреля задержали одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего выходца из Центрально-Азиатского региона Аброра Ахраловича Азимова. Его подозревают в подготовке террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Во время обыска у него нашли пистолет, патроны к нему и мобильный телефон с проводами. Директор ФСБ Александр Бортников 20 апреля заявил, что личность заказчика теракта в петербургском метро практически установлена.

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