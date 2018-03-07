В России садоводов освободят от уплаты пошлины за добычу воды

07 марта в 20:48

Федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ предусматривает освобождение садоводческих, огороднических и дачных товариществ от уплаты госпошлины при получении лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод в бытовых целях.

Действующее законодательство предоставляет право осуществлять добычу воды без получения лицензии некоммерческим организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1 января 2020 года. При этом Налоговым кодексом сейчас установлена пошлина 7,5 тыс. рублей за получение такой лицензии.

Предполагается, что новый закон будет стимулировать дачников и садоводов получать лицензии. Законопроект позволяет освободить некоммерческие организации от пошлины за получение лицензии, если они обратятся за ней до 1 января 2020 года.

Ранее отмечалось, что у многих крупных товариществ есть артезианские скважины, где хорошая вода. Однако они не оформлены, сообщает РИА «Новости».

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