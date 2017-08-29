В России сборы в школу в этом году обойдутся от 5 до 10 тыс. рублей

Такой вывод сделали сотрудники одной из организаций по связи с общественностью, которые провели опрос родителей.

Самым дорогим является школьный гардероб. За блузки, рубашки, юбки, брюки, сменную обувь, а также спортивную форму придется отдать около 80% от планируемой суммы — от 3,5 до 8 тыс. рублей. При покупке рюкзака или ранца придется отдать от 1 до 4 тыс. рублей.

За тетрадки, ручки, карандаши, пеналы и другую канцелярию тоже нужно выложить немалую сумму. Еще необходимо отложить деньги на закупку рабочих тетрадей. Учебники родителям в Краснодарском крае покупать не нужно. Их бесплатно должны выдать детям в школе.

Если же в учебном заведении вас попросят купить учебники или же вы столкнетесь с поборами, то можете смело жаловаться на горячую линию Общественной палаты России. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы. Звонок из любого региона России бесплатный. Жалобы принимают и в министерстве образования Краснодарского края. Для этого просто нужно зайти на сайт. В разделе полезная информация есть ссылка под названием «Нет поборам». По ней можно перейти в виртуальную приемную министерства, там заполнить специальную форму и описать проблему. Ее рассмотрят незамедлительно.

Горячая линия «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера»: 8 (800) 737-77-66.

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