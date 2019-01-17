Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.

Документ уточняет форму онлайн-сделок дарения и покупки недвижимости, а также вводит требование об усиленной электронной подписи сторон.

Нововведения должны упростить жизнь активным молодым людям и собственникам жилья, которые смогут дистанционно в режиме онлайн регистрировать эти сделки.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис пояснил, что пилот по электронным договорам планируют провести в рамках проекта долгосрочной аренды жилья. Это должно помочь выявить возможные риски перед распространением новшества на куплю-продажу, пишут «Известия».

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