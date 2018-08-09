В России школьникам и студентам будут прививать нетерпимость к коррупции

Правительство РФ планирует до мая 2019 года внести изменения в образовательные стандарты.

Негативное отношение к коррупционному поведению будут воспитывать в учащихся школ, техникумов, колледжей и вузов. Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд уже начали проработку инициативы.

Отмечается, что правительство действует в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который этим летом одобрил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал поправки в закон «Об образовании в РФ», которые наделяют ведомство правом утверждать типовые программы по вопросам противодействия коррупции для чиновников и бизнесменов. Как поясняли в министерстве, инициатива призвана повысить качество подготовки специалистов, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник