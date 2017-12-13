В России школьников научат работе с цифровыми технологиями

Для этого в правительстве планируют запустить новый приоритетный проект «Цифровая школа».

«Он будет направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение обработке анализа данных, элементам программирования и, самое главное, умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии в технике, в медицине, в искусстве», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Обучать цифровым технологиям придется не только учеников, но и учителей. Причем и для тех, и для других этот процесс неизбежно будет носить непрерывный характер.

«Технологии меняются и невозможно раз и навсегда получить знания в сфере цифровых технологий, которые можно было бы использовать всю жизнь», — цитирует Медведева «Российская газета».

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