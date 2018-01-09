В России штат Госавтоинспекции сократят на 10 тыс. человек

Сокращение сотрудников МВД началось с 1 января согласно указу президента РФ.

Это касается должностей сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС. Исключением являются должности, предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений. Всего штат уменьшат на 10 тыс. человек.

Планируется, что сокращения коснутся неукомплектованных должностей. Сотрудники Госавтоинспекции, изъявившие желание, будут переведены на другие вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован, сообщает пресс-служба МВД России.

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