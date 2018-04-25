В России система распознавания лиц впервые помогла поймать преступника

Благодаря системе распознавания лиц, которую начали эксплуатировать в преддверии ЧМ-2018, полицейские задержали предполагаемого преступника.

Полицейские обнаружили подозреваемого в грабеже с помощью системы, установленной на станции метро «Фрунзенской» в Москве. Он скрывался от следствия около года. Преступление было совершено в Егорьевске.

Система представляет собой умные камеры наблюдения. Они могут распознавать до 20 человек в секунду. Система сравнивает профиль людей с фотографиями из розыска и сообщает полицейским, если есть совпадения. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.

Эта технология уже действует в Китае. Там умные камеры стоят в метро и на улицах городов. В Китае с помощью этой системы к ответственности могут привлечь даже пешехода, который перешел дорогу на красный свет, сообщает телеканал «360».

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