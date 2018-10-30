В России снимут фильм по роману Дмитрия Глуховского «Текст»

Писатель станет автором сценария картины.

Режиссером выступит Клим Шипенко, снявший «Салют-7». Съемки стартуют в январе.

Действие картины происходит в наши дни. Главный герой — 20-летний студент Илья Горюнов, который по ложному обвинению оказывается в заключении. Когда он выходит на свободу, то понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет.

Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году, он переведен на 20 языков. «Текст» станет первым произведением автора, которое экранизируют, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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