В России снизили прожиточный минимум на 198 рублей

Правительство России снизило величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года до 9 тыс. 691 рубля.

Соответствующее постановление 4 марта было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 года на душу населения 9 тыс. 691 рубль, для трудоспособного населения — 10 тыс. 466 рублей, пенсионеров — 8 тыс. рублей, детей — 9 тыс. 434 рубля», — говорится в документе.

По сравнению с третьим кварталом прожиточный минимум снизился на 198 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года составил 9 тыс. 603 рубля.

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