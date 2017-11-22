В России снизилось количество некачественных лекарств

По результатам первых трех кварталов Росздравнадзор зафиксировал снижение количества некачественных медикаментов в два раза.

За январь-сентябрь 2017 года служба проверила 27,2 тыс. образцов лекарственных средств. В прошлом году проверили 24,4 тыс. образцов. Обнаружили 618 серий некачественных лекарственных средств, а за тот же период прошлого года — 1 тыс. 299 серий.

Среди выявленных нарушений — не соответствующее заявленному количество таблеток в упаковке, нарушения самой упаковки и маркировки, недостатки в описании медикамента, неоднородность дозирования, наличие в препарате посторонних примесей. Такие претензии были предъявлены к 342 сериям лекарств 172 торговых наименований. Также 260 серий, которые включают 114 видов медикаментов, были отозваны производителями и импортерами. И только шесть серий лекарств оказались фальсифицированными. Еще десять серий были признаны контрафактными.

В Росздравнадзоре сообщили, что ведомство совместно с правительством и Минздравом принимает меры, чтобы обеспечить население безопасными и эффективными лекарственными средствами. Для этих целей ужесточили наказание вплоть до уголовного за изготовление и реализацию недоброкачественных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств.

Административную и уголовную ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий ужесточили с 2015 года. Самое серьезное наказание по ст. 238.1 УК РФ предполагает лишение свободы до 12 лет. Под действие закона попадают производители, дистрибуторы, и аптеки, пишут «Известия».

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