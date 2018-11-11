В России снизилось производство водки и вина

По данным Национального союза защиты прав потребителей, в России за 10 месяцев 2018 года производство водки снизилось на 1,1%, вина — на 3,7%.

Всего за январь-октябрь в стране произвели 63,15 млн декалитров водки и 7,56 млн декалитров вина.

Производство этилового спирта на спиртовых предприятиях сократилось на 9,6%. Шампанских и игристых вин было произведено на 4,1% меньше (8,79 млн декалитров), коньяка — на 1,1% (6,71 млн декалитров).

Производство ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов за 10 месяцев выросло на 0,2%, при этом в октябре снизилось на 7,5%. Напитков крепостью более 25 градусов в январе-октябре было произведено на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее международная исследовательская компания Euromonitor International сообщила, что 28,5% всей потребляемой алкогольной продукции в России является нелегальной. Это сопоставимо с такими лидерами Латинской Америки по нелегальной продукции, как Эквадор (29%) и Доминиканская республика (31%), пишет «Коммерсантъ».

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