В России собираются поднять пошлины на ввоз пива из недружественных стран

Обсуждение инициативы ведется в Минэкономики и Минфине.

В России в скором времени может резко вырасти цена на популярные сорта зарубежного пива. Дело в том, что в правительстве обсуждают повышение ввозных пошлин на хмельной напиток из «недружественных» стран, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в пивной отрасли.

В число «недружественных» входит ряд ведущих стран-производителей пива: США, Великобритания, Германия, Чехия, Южная Корея, Япония и другие. Как предполагается, повышение пошлин должно пойти на пользу отечественным пивоварам.

«В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из »недружественных« стран. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах», – говорится в статье издания.

Сейчас наиболее активное обсуждение инициативы ведется в Минэкономики и Минфине. Правда пока, по данным источников, оценивается только возможная польза от меры, а не конкретная сумма пошлины или перечень сортов, подпадающих под нее.

В статье отмечается, что окончательного решения по данному вопросу пока нет, как и официального комментария по этому поводу.

Напомним, после начала СВО российский кабмин утвердил список государств, совершающих в отношении России недружественные действия, в который вошли США, страны Евросоюза, Великобритания и страны Содружества, Южная Корея, Япония и другие.

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