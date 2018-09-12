В России собираются усовершенствовать антипиратские законы

Необходимость изменения показал конфликт «Яндекса» с правообладателями.

Такое мнение высказал вице-премьер Максим Акимов, отвечающий за правовое регулирование в интернете и цифровую экономику.

«Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно», — заявил Акимов.

По его словам, до конца года правительство постарается внести в Госдуму необходимые законопроекты. Благодаря поправкам можно будет более четко определить права сторон.

В «Яндексе» тем временем подчеркнули, что предъявленные к компании требования неисполнимы, потому что компания не размещает контент в интернете и, следовательно, не может его удалить. Агрегатору сложно отделить спорный контент от легального, так как он не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Роскомнадзор собирался заблокировать «Яндекс.Видео» из-за того, что руководство поисковика отказалось выполнять требование ведомства ограничить доступ к ссылкам на пиратские сайты. Чтобы минимизировать риск блокировки, компания все-таки удалила ссылки.

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