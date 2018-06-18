В России соцсеть «МирТесен» создаст веб-сериал о будущем

Кинорежиссер Владимир Мирзоев снимет сериал «Неправильные» по сценарию Эдуарда Резника.

Съемочная группа и представители соцсети уже приступили к работе над фильмом. Ожидается, что «Неправильные» станут первым веб-сериалом собственного производства «МирТесен», аудитория которой составляет более 18 млн уникальных пользователей в месяц.

Сюжет переносит зрителей в мир будущего, где за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты, а отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Главные герои — молодая пара, которая бросает вызов устоявшейся системе, потому что для них чувства и эмоции намного важнее общепринятых норм.

«Наша история о том, как в ближайшем будущем может измениться наша антропология. Например, как будет выглядеть общество, где нет сексуальных отношений. Они запрещены, забыты, а органы размножения превратились в неприличный атавизм. Но в этом обществе существуют изгои, те, кто несмотря на табу, исповедует и практикует секс», — рассказал Владимир Мирзоев.

Формат веб-сериала избавляет создателей от целого ряда досадных неудобств. Речь идет, например, о необходимости вставать в «сетку» ТВ, добавил режиссер.

Съемки запланированы на июль-август 2018 года. Они пройдут в Москве и Подмосковье. Премьера сериала состоится осенью 2018 года эксклюзивно в соцсети «МирТесен», сообщает телеканал «360».

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