В России сократили срок выдачи загранпаспортов не по месту прописки

Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о сокращении срока выдачи этого документа с четырех до трех месяцев.

Это касается в том числе документов, содержащих электронный носитель информации.

В соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, его оформляют за один месяц. Срок выдачи паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца, сообщает «Интерфакс».

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