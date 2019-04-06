В России составили рейтинг самых высоких зарплат

Работодатели готовы платить своим сотрудникам более 500 тыс. рублей.

Исследование провел портал hh.ru. Портал, помогающий трудоустроиться или найти работников, составил рейтинг самых высокооплачиваемых сотрудников.

От 400 до 700 тыс. рублей наниматели планируют платить управленцам высшего звена и программистам.

В Москве будущему генеральному директору обещают 500 тыс. рублей в месяц на руки. Кандидат должен иметь шестилетний опыт работы в похожей должности, свободно разговаривать на английском языке и уметь успешно выводить на рынок новые продукты.

Также в российской столице 400-600 тыс. рублей ищут директора по информационным технологиям, который, по представлению работодателя, должен обладать выдающимися личностными качествами и драйвом. Как поясняется в требованиях, нужный человек должен уметь решать проблемы.

Разработчикам программ на удаленке обещают 200-400 тыс. рублей. Такие зарплаты обещают Senior PHP разработчикам, PHP Developer, Golang разработчикам.

В hh.ru отметили, что средний уровень конкуренции на кадровом рынке в России — шесть человек на место, а среди управленцев — 10 претендентов на одну вакансию, пишет «Российская газета».