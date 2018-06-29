В России сохранили нулевую ставку вывозной пошлины на пшеницу

Постановление о продлении срока действия ставки до 1 июля 2019 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте правительства РФ.

По информации Минсельхоза России, несмотря на высокие темпы экспорта зерна в этом сельскохозяйственном году, в стране сохраняются значительные его запасы. Это оказывает давление на внутренний рынок.

На конец 2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна. Таким образом, возможен дополнительный вывоз зерна на экспорт. В связи с этим срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины решено было продлить.

Последний прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2018 год составляет 105-110 млн т, что меньше предыдущего прогноза в 115 млн т. Ожидания были скорректированы из-за засушливой погоды в некоторых регионах, пишет «Российская газета».

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