В России сохранят размеры пособий по безработице на уровне 2017 года

Выплаты в 2018 году будут составлять от 850 до 4,9 тыс. рублей.

Об этом говорится в проекте постановления Правительства России. Размеры пособий по безработице останутся на уровне 2017 года.

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас пособие по безработице не обеспечивает необходимый уровень замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума. Его минимальный размер составляет 7,6% от прожиточного минимума, а максимальный — 44,1%. Отсутствие мер по индексации пособия или его повышению ведет к снижению его покупательской способности.

В связи с этим Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, который позволит изменить размеры пособия по безработице. Проект предполагает оптимизацию критериев назначения выплаты. Минфин и Минэкономразвития поддерживают такую концепцию, пишет «Российская газета».

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